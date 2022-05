Fête de la Nature et de l’Environnement Saint-Christol-lez-Alès, 22 mai 2022, Saint-Christol-lez-Alès.

La Fête de la Nature, c’est cinq jours d’animations gratuites pour permettre à tous les publics d’être au contact de la nature et de profiter de ses bienfaits.En 2022, la 16e édition, du 18 au 22 mai, fait abstraction d’une thématique centrale aux profits de plusieurs axes programmatiques. Plusieurs programmations composent le programme comme par exemple la célébration des 40 ans du réseaux des réserves naturelles, des invitations à vivre l’expérience du monde nocturne, à participer à un Atlas de la biodiversité communale, à visiter le jardin des ses voisins, contribuer à un inventaire des espèces, mieux connaître la nature en ville…La Fête de la Nature aura lieu au Parc du Rouret le dimanche 22 Mai !C’est la fête de 10 heures à 18 heures avec :- L’association La Cicindèle avec Pascal Nardi et ses nombreux insectes, serpents et autres- La Fauconnerie du Griffon d’or et ses rapaces…-La Fédération de pêche et l’AAPPMA Alès en Cévennes avec ses démonstrations de montage de mouches artificielles…- Les balades contées dans le bois avec Tiffany de l’association Arthure- La recherche de plantes sauvages avec l’association Pierre-Feuille-Cigale- L’inauguration des nouvelles cabanes du Rouret à 11h00- L’exposition sur l’eau du CPIE du Gard- Le projet de restauration du patrimoine du Rouret et de la maison de maître avec la coopérative Les Spots- Le sentier des arbres du Rouret- Les pépinières Niel et Jean-François Couderc- Jérôme Bonnefoi et ses VTT puis s’essayer au parcours d’obstacles- Le manège le Cacophonium- L’orgue de Barbarie de Lila Solski- Le Comité des festivités pour la buvette et la restauration !- Le CMJ pour un atelier de fabrication de nichoirs, hôtels à insectes- Céline Misseri et la création de poteriesL’entrée est libre et gratuite !*Infos pratiques :- Rendez-vous le dimanche 22 Mai 2022- Où? : Parc du Rouret à St Christol les Alès- Quand ? : De 10h00 à 18h00- Tarif : Animations gratuites- Informations complémentaires par téléphone au 04 66 60 74 04

+33 4 66 60 74 04

