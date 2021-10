Ramonville-Saint-Agne Ferme de Cinquante Ramonville Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne FETE DE LA NATURE ET DE L’AGRICULTURE Ferme de Cinquante Ramonville Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Sur cette journée, l’association vous propose, dans une ambiance conviviale, de venir profiter : – d’animations de découverte de la nature et de sensibilisation sur le thème du développement durable, – de balades en calèches – de stands de producteurs locaux et artisans – d’une visite pour connaitre les animaux de la ferme – de contes de la compagnie “le chat somnambule” à 11h puis dans l’après midi, conteuse accompagnée de sa marionnette – d’expositions natures… C’est aussi l’occasion d’échanges entre travailleurs, artisans (artisanat d’art, vêtements et produits transformés issus du commerce équitable…), producteurs (agriculteurs biologiques, apiculteurs…), associations (naturalistes, éducateurs à l’environnement…), exposants, passionnés d’environnement, petits et grands…

26ème Fête de la Nature et de l’agriculture L’arbre à l’honneur Dimanche 3 octobre 2021 Entrée libre de 10h à 19h avec son PASS SANITAIRE Buvette et restauration sur place Ferme de Cinquante Ramonville Chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

