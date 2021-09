Ramonville-Saint-Agne Ferme de cinquante Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Fête de la Nature et de l’agriculture Ferme de cinquante Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ferme de cinquante, le dimanche 3 octobre à 10:00

Evènement sur le thème de “L’arbre”. L’objectif de cette manifestation gratuite et ouverte au grand public, est la sensibilisation du plus grand nombre aux thématiques environnementales et aux pratiques respectueuses de celui-ci. Stands, activités, animations, concerts, spectacles… y sont proposés au sein de l’espace de la ferme pédagogique. **Haute-Garonne Environnement réalisera des animations autour de son nouvel outil Biodiversité au coeur de nos vies !** **Un expert en énergie du Conseil départemental pourra également vous conseiller sur tous vos projets de rénovation.**

Gratuit

Organisé par l'association Ferme de cinquante
Ferme de cinquante
Chemin de Mange Pommes
31520 Ramonville-Saint-Agne

2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T19:00:00

