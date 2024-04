FÊTE DE LA NATURE ET DE LA LECTURE Gragnague, lundi 15 avril 2024.

FÊTE DE LA NATURE ET DE LA LECTURE Gragnague Haute-Garonne

Dès la fin du mois d’avril et tout le mois de mai, nous vous invitons à profiter d’une programmation riche autour de la sensibilisation à la lecture, à la biodiversité et à l’éco-citoyenneté ! De nombreux ateliers et animations seront proposés pour tous les publics !

Cette année encore, la Communauté de communes des Coteaux du Girou renouvelle pour la troisième fois sa participation à l’évènement national de la « Fête de la Nature ».

Avec l’appui de la Médiathèque départementale, une programmation socio-culturelle autour de la lecture et de la nature » Si la Nature m’était contée » a été développé en collaboration avec les bibliothèques, les services communautaires, les acteurs socio-éducatifs et les associations locales.

Dès la fin du mois d’avril et tout le mois de mai, nous vous invitons à profiter d’une programmation riche autour de la sensibilisation à la lecture, à la biodiversité et à l’éco-citoyenneté !

De nombreux ateliers et animations seront proposés pour tous les publics, dès la petite enfance et pour les plus grands, sur les temps scolaires et périscolaires (ALAE) mais aussi dans vos lieux de vie, de loisirs et de détente ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15

fin : 2024-06-02

1 Rue du Girou

Gragnague 31380 Haute-Garonne Occitanie tourisme@coteauxdugirou.fr

L’événement FÊTE DE LA NATURE ET DE LA LECTURE Gragnague a été mis à jour le 2024-04-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE