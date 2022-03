Fête de la nature et de la biodiversité Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon Côte-d’Or EUR 0 0 En partenariat avec de nombreuses associations locales qui agissent au quotidien pour un retour de la nature en ville, de nombreux stands, ateliers, expositions, spectacles ,

déambulations , parade des jardiniers … sont proposés autour de nombreux t hème s en lien avec la biodiversité, avec cette année un éclairage particulier sur l’alimentation ou, comment consommer la nature autrement ? En partenariat avec de nombreuses associations locales qui agissent au quotidien pour un retour de la nature en ville, de nombreux stands, ateliers, expositions, spectacles ,

En partenariat avec de nombreuses associations locales qui agissent au quotidien pour un retour de la nature en ville, de nombreux stands, ateliers, expositions, spectacles ,

déambulations , parade des jardiniers … sont proposés autour de nombreux t hème s en lien avec la biodiversité, avec cette année un éclairage particulier sur l'alimentation ou, comment consommer la nature autrement ?

