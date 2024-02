Fête de la nature et 1ère semaine des paysagistes Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire, mercredi 22 mai 2024.

Fête de la nature et 1ère semaine des paysagistes Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Le musée de la Loire s’inscrit cette année pleinement dans la Fête de la nature et propose plusieurs rendez-vous.

• Paysages de la Loire et du Nohain

Du 22 mai au 2 juin 2024, aux horaires habituels du musée

Exposition au Musée de la Loire

Nombreux sont les artistes à avoir croqué le fleuve ou la rivière au cours des siècles. Anciens ou modernes, ils nous ont laissé des paysages peints dont le musée de la Loire vous propose de découvrir une sélection. Des anonymes bien entendu mais aussi Deslignères, Messemin, Rameau, Dardy, Cipra, Rex-Barrat, Montchougny… tous sont conviés à cette présentation exceptionnelle afin d’inspirer les artistes d’aujourd’hui et de lancer la première Semaine des paysagistes de Cosne-sur-Loire.

• 1ère Semaine des paysagistes de Cosne-sur-Loire

Du 22 au 26 mai 2024

Avis aux peintres, aquarellistes, dessinateurs, graveurs… ! Vous êtes un artiste amateur ou confirmé, vous êtes sensible à la nature, au paysage, vous avez la volonté de travailler en plein-air, d’après nature… le Musée de la Loire vous invite à participer à la première Semaine des paysagistes.

Concrètement, rendez-vous dès le mercredi 22 mai à partir de 10h au musée, vous pourrez vous inscrire et y découvrir la sélection de paysages exposée pour l’occasion. Inspiré par cette grande diversité de paysages d’eau, vous pourrez ensuite vous égayer sur les rives du Nohain ou de la Loire pour réaliser votre paysage jusqu’au dimanche 26 mai. Il sera ensuite exposé au Palais de Loire du mardi 28 mai au dimanche 2 juin.

Informations pratiques :

– Toutes techniques et supports acceptées (sauf photographie)

– Pas de contrainte de format

– Inscription obligatoire au musée de la Loire entre le mercredi 22 mai 10h et le samedi 25 mai 18h (votre support sera marqué)

– Œuvre originale inspirée uniquement d’un paysage cosnois (bord du Nohain ou de la Loire)

– Œuvre réalisée uniquement sur la période et impérativement encadrée ou équipée d’un système de suspension sur cimaise

• Œuvres réalisées dans le cadre de la semaine des paysagistes

Du 28 mai au 2 juin 2024

Exposition, salle de conférence du Palais de Loire

Présentation des œuvres réalisées par les artistes de la Semaine des paysagistes

Tous les participants qui auront au préalable fait valider leur inscription au musée et réalisé une œuvre sur le motif à Cosne, sont invités à exposer au Palais de Loire. Un jury composé d’élus, de commerçants, de responsables associatifs, d’agents du Patrimoine et de la Culture… se réunira pour déterminer un 1er prix, tandis que le public sera amené à élire un prix du public en déposant un bulletin dans une urne. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22 10:00:00

fin : 2024-06-02 18:00:00

Place de la Résistance Musée de la Loire

Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté musee@mairiecosnesurloire.fr

L’événement Fête de la nature et 1ère semaine des paysagistes Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2024-02-19 par COORDINATION NIEVRE