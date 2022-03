Fête de la Nature – Espèces envahissantes – fléau moderne Arès Arès Catégories d’évènement: Arès

Gironde

Fête de la Nature – Espèces envahissantes – fléau moderne Arès, 21 mai 2022, Arès. Fête de la Nature – Espèces envahissantes – fléau moderne rue du port ostréicole Port ostréicole Arès

2022-05-21 10:30:00 – 2022-05-21 12:30:00 rue du port ostréicole Port ostréicole

Arès Gironde Aujourd’hui les espèces invasives constituent l’une des principales menaces sur la biodiversité. Mais qui sont-elles ? d’où viennent-elles ? Certaines peuvent être connues comme le Frelon asiatique ou la Jussie mais beaucoup passent inaperçues. Au cours d’une sortie dans les prés salés, venez découvrir les principales espèces de plantes et d’animaux envahissants ainsi que leur histoire.

De 10h30 à 12h30.

