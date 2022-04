Fête de la Nature, du Bien être et du Partage

Fête de la Nature, du Bien être et du Partage, 15 mai 2022, . Fête de la Nature, du Bien être et du Partage

2022-05-15 11:00:00 – 2022-05-15 21:00:00 L’Association La Grange vous invite pour sa Fête de la nature, du Bien être et du Partage. Venez profiter de plusieurs animations gratuite pour tous sur le thème du développement durable. Buvette et restauration sur place. L’Association La Grange vous invite pour sa Fête de la nature, du Bien être et du Partage. Venez profiter de plusieurs animations gratuite pour tous sur le thème du développement durable. Buvette et restauration sur place. L’Association La Grange vous invite pour sa Fête de la nature, du Bien être et du Partage. Venez profiter de plusieurs animations gratuite pour tous sur le thème du développement durable. Buvette et restauration sur place. La grange dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville