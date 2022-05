Fête de la nature : Des jouets très nature Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Plougasnou

Fête de la nature : Des jouets très nature Plougasnou, 21 mai 2022, Plougasnou. Fête de la nature : Des jouets très nature Maison de la Mer 1 Rue de l’Abbesse Plougasnou

2022-05-21 – 2022-05-21 Maison de la Mer 1 Rue de l’Abbesse

Plougasnou Finistère Plougasnou Dans le cadre de la Fête de la Nature à Plougasnou, retrouvez l’atelier jouets buissonniers ! En cheminant sur le sentier bucolique autour du manoir de Tromelin, au Diben, Sabrina, du Kabaret des Simples, vous initie à la fabrication de jouets buissonniers à partir des éléments naturels que vous aurez glanés. 10H-12H.

RV à la Maison de la Mer, Le Diben. Tout public-familles, enfants accompagnés à partir de 7 ans. Gratuit, sur réservation à l’office de tourisme de Plougasnou. plougasnou@tourisme-morlaix.bzh +33 2 98 67 35 46 http://fetedelanature.com/edition-2022 Dans le cadre de la Fête de la Nature à Plougasnou, retrouvez l’atelier jouets buissonniers ! En cheminant sur le sentier bucolique autour du manoir de Tromelin, au Diben, Sabrina, du Kabaret des Simples, vous initie à la fabrication de jouets buissonniers à partir des éléments naturels que vous aurez glanés. 10H-12H.

RV à la Maison de la Mer, Le Diben. Tout public-familles, enfants accompagnés à partir de 7 ans. Gratuit, sur réservation à l’office de tourisme de Plougasnou. Maison de la Mer 1 Rue de l’Abbesse Plougasnou

dernière mise à jour : 2022-04-28 par OT BAIE DE MORLAIX

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plougasnou Autres Lieu Plougasnou Adresse Maison de la Mer 1 Rue de l'Abbesse Ville Plougasnou lieuville Maison de la Mer 1 Rue de l'Abbesse Plougasnou Departement Finistère

Plougasnou Plougasnou Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plougasnou/

Fête de la nature : Des jouets très nature Plougasnou 2022-05-21 was last modified: by Fête de la nature : Des jouets très nature Plougasnou Plougasnou 21 mai 2022 finistère Plougasnou

Plougasnou Finistère