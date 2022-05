Fête de la nature, des insectes, sous l’eau et sur la terre Ivory Ivory Catégories d’évènement: Ivory

Samedi 21 mai 2022, de 9h30 à 17h 4 ailes et 6 pattes, qui suis-je ? Initiation à l'entomologie aquatique et terrestre. Sortie à la mare restaurée Mesnay et Ivory. Le matin nous observerons les insectes aquatiques de la mare et en particulier les libellules avec Tatiana Morvan.

L’après-midi nous serons sous la houlette de Luc Bettinelli sur les pelouses sèches de la Fin des Gueux

Prévoir un déplacement de quelques km en voiture entre les deux sites entre midi et deux.

Parcours de 1 à 2 km à pied. Risque d’orages.

Marche en terrain facile mais hors chemin.

