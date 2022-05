Fête de la nature : Déjeuner sur l’herbe, 22 mai 2022, .

Fête de la nature : Déjeuner sur l’herbe

2022-05-22 – 2022-05-22

Déjeuner sur l’herbe pour la fête de la nature.

Et si on se retrouvait sur la pelouse de la pointe de Primel pour partager un pique-nique ? Chaque famille apporte son repas et vient le partager face à la mer.

Lieu : Pointe de Primel

Horaires : 12H-14H

Tout public-famille

Sans réservation

