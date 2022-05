Fête de la nature : Découverte d’un maraîchage rare en Béarn Cuqueron, 21 mai 2022, Cuqueron.

Fête de la nature : Découverte d’un maraîchage rare en Béarn Cuqueron

2022-05-21 – 2022-05-21

Cuqueron Pyrénées-Atlantiques Cuqueron

EUR 0 Ismaël Faro a planté dans le Béarn des cultures méditerranéennes sur son exploitation : orangers, amandiers, oliviers, pamplemousses et clémentiniers.

Il vous expliquera comment ces plants ont réussi à s’acclimater et s’adapter à notre région.

A leurs côtés, retrouvez des arbres fruitiers plus classiques comme des pommiers, poiriers, kiwis, pêchers.

