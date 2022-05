Fête de la Nature : Découverte des pelouses sèches et orchidées du Coteau de Peyroutet Moncrabeau Moncrabeau Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Moncrabeau

Fête de la Nature : Découverte des pelouses sèches et orchidées du Coteau de Peyroutet Moncrabeau, 21 mai 2022, Moncrabeau. Fête de la Nature : Découverte des pelouses sèches et orchidées du Coteau de Peyroutet Peyroutet Coteau de Peyroutet Moncrabeau

2022-05-21 14:30:00 – 2022-05-21 17:00:00 Peyroutet Coteau de Peyroutet

Moncrabeau Lot-et-Garonne Moncrabeau Au cours d’une balade commentée, venez découvrir le site de Peyroutet et ses richesses naturelles, dont font partie les belles orchidées qui poussent sur les pelouses du coteau.

Équipement à prévoir : Prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo, dont des chaussures de marche (terrain pentu et parfois accidenté), eau, chapeau, etc. Au cours d’une balade commentée, venez découvrir le site de Peyroutet et ses richesses naturelles, dont font partie les belles orchidées qui poussent sur les pelouses du coteau.

Équipement à prévoir : Prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo, dont des chaussures de marche (terrain pentu et parfois accidenté), eau, chapeau, etc. +33 7 66 19 63 28 Au cours d’une balade commentée, venez découvrir le site de Peyroutet et ses richesses naturelles, dont font partie les belles orchidées qui poussent sur les pelouses du coteau.

Équipement à prévoir : Prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo, dont des chaussures de marche (terrain pentu et parfois accidenté), eau, chapeau, etc. CEN NA

Peyroutet Coteau de Peyroutet Moncrabeau

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Moncrabeau Autres Lieu Moncrabeau Adresse Peyroutet Coteau de Peyroutet Ville Moncrabeau lieuville Peyroutet Coteau de Peyroutet Moncrabeau Departement Lot-et-Garonne

Moncrabeau Moncrabeau Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moncrabeau/

Fête de la Nature : Découverte des pelouses sèches et orchidées du Coteau de Peyroutet Moncrabeau 2022-05-21 was last modified: by Fête de la Nature : Découverte des pelouses sèches et orchidées du Coteau de Peyroutet Moncrabeau Moncrabeau 21 mai 2022 Lot-et-Garonne Moncrabeau

Moncrabeau Lot-et-Garonne