2022-05-22 10:00:00 – 2022-05-22 13:00:00

Réservation obligatoire. Pour la Fête de la Nature, la Maison du Parc Naturel Régional des Alpilles organise sa sortie “Entre Collines et marais : découverte des marais des Baux” le dimanche 22 mai ! Venez participer à une lecture de paysage aux tours de Castillon au plus près des zones humides du marais des Baux.



