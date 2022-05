Fête de la nature : Découverte des arbres exceptionnels Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Pyrénées-Atlantiques

Fête de la nature : Découverte des arbres exceptionnels Orthez, 18 mai 2022, Orthez. Fête de la nature : Découverte des arbres exceptionnels Office de tourisme Coeur de Béarn 1 rue des Jacobins Orthez

2022-05-18 – 2022-05-21 Office de tourisme Coeur de Béarn 1 rue des Jacobins

Muni d'un plan à retirer à l'Office de tourisme d'Orthez, baladez-vous à la découverte des arbres exceptionnels présents au sein de la ville d'Orthez : Marronnier d'Inde, Plaqueminier, Ginkgo Biloba et Cèdre pleureur n'auront plus de secrets pour vous

+33 5 59 21 93 49

M. Dupouy

Office de tourisme Coeur de Béarn 1 rue des Jacobins Orthez

