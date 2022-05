Fête de la nature : Découverte de la grainothèque de la bibliothèque

2022-05-21 – 2022-05-21 Dans le cadre de la Fête de la Nature à Plougasnou, des graines et des livres. A la bibliothèque, Gwenn se tient à votre disposition pour vous expliquer le mode d’emploi de la nouvelle grainothèque et vous apprendre à fabriquer des sachets de graines en origami.

Venez également y découvrir la sélection d’ouvrages choisis spécialement pour la Fête de la Nature, disponibles à l’emprunt tout le mois de mai. RV à la bibliothèque municipale. Tout public-familles.

