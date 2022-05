Fête de la Nature: Découverte de la forêt de Bastard et sculpture sur bois.

Fête de la Nature: Découverte de la forêt de Bastard et sculpture sur bois., 21 mai 2022, . Fête de la Nature: Découverte de la forêt de Bastard et sculpture sur bois.

2022-05-21 – 2022-05-21 Laissez-vous guider par les forestiers de l’ONF durant 2 heures environ pour découvrir les richesses de cette forêt, son histoire, et assister à une démonstration de sculpture sur bois!

3 départs dans la journée à 9h15 / 10h15 / 14h15.

Rendez-vous à l’aire de pique-nique de la 1ère allée. Laissez-vous guider par les forestiers de l’ONF durant 2 heures environ pour découvrir les richesses de cette forêt, son histoire, et assister à une démonstration de sculpture sur bois!

3 départs dans la journée à 9h15 / 10h15 / 14h15.

Rendez-vous à l’aire de pique-nique de la 1ère allée. Laissez-vous guider par les forestiers de l’ONF durant 2 heures environ pour découvrir les richesses de cette forêt, son histoire, et assister à une démonstration de sculpture sur bois!

3 départs dans la journée à 9h15 / 10h15 / 14h15.

Rendez-vous à l’aire de pique-nique de la 1ère allée. dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville