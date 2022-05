Fête de la nature Decize Decize Catégories d’évènement: Decize

Nièvre

Fête de la nature Decize, 18 mai 2022, Decize. Fête de la nature Route d’Avril-sur-Loire Carrière de Germancy Decize

2022-05-18 – 2022-05-20 Route d’Avril-sur-Loire Carrière de Germancy

Decize Nièvre Decize EUR La 16e édition de la Fête de la Nature prendra place du 18 au 20 mai 2022.

Elle se déroule chaque année au mois de mai, à une date la plus proche du 22 mai (journée internationale de la biodiversité). L’objectif est de célébrer la nature pendant plusieurs jours avec la mise en place de sorties, découvertes ou encore activités gratuites. Venez découvrir les richesses cachées de la gravière de Decize : observation des oiseaux, découverte d’un rucher, écoute nocturne des animaux et découverte de la carrière de Germancy sont au programme de ces 3 jours de fête. Pour découvrir toute cette programmation, nous vous invitons à consulter le site Internet cité en référence. https://fetedelanature.com/edition-2022/la-decouverte-des-richesses-cachees-de-la-graviere-de-decize La 16e édition de la Fête de la Nature prendra place du 18 au 20 mai 2022.

Elle se déroule chaque année au mois de mai, à une date la plus proche du 22 mai (journée internationale de la biodiversité). L’objectif est de célébrer la nature pendant plusieurs jours avec la mise en place de sorties, découvertes ou encore activités gratuites. Venez découvrir les richesses cachées de la gravière de Decize : observation des oiseaux, découverte d’un rucher, écoute nocturne des animaux et découverte de la carrière de Germancy sont au programme de ces 3 jours de fête. Pour découvrir toute cette programmation, nous vous invitons à consulter le site Internet cité en référence. Route d’Avril-sur-Loire Carrière de Germancy Decize

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Decize, Nièvre Autres Lieu Decize Adresse Route d'Avril-sur-Loire Carrière de Germancy Ville Decize lieuville Route d'Avril-sur-Loire Carrière de Germancy Decize Departement Nièvre

Decize Decize Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/decize/

Fête de la nature Decize 2022-05-18 was last modified: by Fête de la nature Decize Decize 18 mai 2022 Decize nièvre

Decize Nièvre