Monistrol-sur-Loire Haute-Loire 4 RDV pour les curieux de l’environnement proposés par l’Office Français de la Biodiversité et l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron – Visite de la station d’épuration des eaux usées et de l’unité de traitement de l’eau potable à Monistrol +33 4 71 66 95 44 https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/une/fete-de-la-nature-21-22-mai/ Monistrol-sur-Loire

