Fête de la nature “Cuisine sauvage et pelouses sèches à orchidées” Lespielle, 21 mai 2022, Lespielle. Fête de la nature “Cuisine sauvage et pelouses sèches à orchidées” Moulin de Bellegarde 8 chemin du Bourg Lespielle

2022-05-21 10:00:00 – 2022-05-21 17:00:00 Moulin de Bellegarde 8 chemin du Bourg

Lespielle Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Cueillette de plantes comestibles sauvages bordant les prairies à orchidées au cours d’une balade.

Prendre le temps de les observer, de les cuisiner et de les déguster pour un goûter à “picorer ” lors d’un moment convivial.

