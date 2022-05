Fête de la nature : Course d’orientation vue mer Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Plougasnou Finistère Dans le cadre de la Fête de la nature : Course d’orientation Une course d’orientation avec vue sur mer, ça vous dit ? Venez découvrir le cadre magnifique de la pointe de Primel et tous ses secrets. Clémentine, de l’ULAMIR-CPIE, propose cette course d’orientation pour partir en autonomie à la découverte de la pointe de Primel, en famille ou entre amis. 14H-16H30. Départs échelonnés par groupe ou famille toutes les 10 minutes

RV au village nature sur la pointe de Primel. Tout public-familles

