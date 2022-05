Fête de la nature : Conférence “Planter pour la biodiversité” Parbayse, 21 mai 2022, Parbayse.

Fête de la nature : Conférence “Planter pour la biodiversité” Salle communale Chemin d’Abos Parbayse

2022-05-21 – 2022-05-21 Salle communale Chemin d’Abos

Parbayse Pyrénées-Atlantiques Parbayse

EUR 0 Animée par un conférencier d’exception : Yves Darricau, agronome, apiculteur et planteur d’arbres. Au cours de cette conférence Yves Darricau présentera une douzaine de portraits d’arbres en insistant sur leurs apports pour la biodiversité. Une conférence pour vulgariser des thèmes d’écologie, de botanique, de floraison, d’insectes et autres… bref la biodiversité, c’est quoi et comment l’aider.

Clôture de la conférence par un apéritif offert à tous les participants.

Salle communale Chemin d’Abos Parbayse

