Fête de la Nature : conférence, les Oiseaux en Saône-et-Loire Charnay-lès-Mâcon, 21 mai 2022, Charnay-lès-Mâcon.

Fête de la Nature : conférence, les Oiseaux en Saône-et-Loire Salle du Conseil – Mairie Impasse Champgrenon Charnay-lès-Mâcon

2022-05-21 – 2022-05-21 Salle du Conseil – Mairie Impasse Champgrenon

Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire Charnay-lès-Mâcon

EUR 0 0 La Saône-et-Loire est un département placé au carrefour de plusieurs climats. Mêlant influence océanique, méditerranéenne et continentale, l’avifaune de notre territoire est très diversifiée. Dernièrement, les grands bouleversements climatiques, l’urbanisation croissante de nos espaces et l’artificialisation des zones naturelles mettent en péril le statut de conservation des espèces. Venez découvrir les oiseaux peuplant notre territoire et les enjeux associés.

Sur réservation uniquement.

Organisateur partenaire : LPO Bourgogne Franche-Comté

https://reservation.rochedesolutre.com/fete-de-la-nature-les-oiseaux-de-saone-et-loire-conference.html

La Saône-et-Loire est un département placé au carrefour de plusieurs climats. Mêlant influence océanique, méditerranéenne et continentale, l’avifaune de notre territoire est très diversifiée. Dernièrement, les grands bouleversements climatiques, l’urbanisation croissante de nos espaces et l’artificialisation des zones naturelles mettent en péril le statut de conservation des espèces. Venez découvrir les oiseaux peuplant notre territoire et les enjeux associés.

Sur réservation uniquement.

Organisateur partenaire : LPO Bourgogne Franche-Comté

Salle du Conseil – Mairie Impasse Champgrenon Charnay-lès-Mâcon

dernière mise à jour : 2022-05-04 par