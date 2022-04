FETE DE LA NATURE Colombiers Colombiers Catégories d’évènement: Colombiers

Colombiers Hérault Colombiers Animation avec 2 éducatrices de la LPO pour découvrir la biodiversité sur les espèces, activités ludiques proposées par les animatrices à la Maison du Malpas. Découverte des plantes sauvages comestibles. Dégustation de mets de plantes sauvages avec les vins d’un vigneron de vignoble et découverte. Atelier photo, balade le long du Canal du Midi et du vignoble. Marché paysan au pied des Moulins à Nissan. Balade pour l’observatoire, la découverte et l’écoute des espèces présentes autour du site du Malpas +33 4 67 32 88 77 Animation avec 2 éducatrices de la LPO pour découvrir la biodiversité sur les espèces, activités ludiques proposées par les animatrices à la Maison du Malpas. Découverte des plantes sauvages comestibles. Dégustation de mets de plantes sauvages avec les vins d’un vigneron de vignoble et découverte. Atelier photo, balade le long du Canal du Midi et du vignoble. Marché paysan au pied des Moulins à Nissan. Colombiers

