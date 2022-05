Fête de la nature Coarraze, 21 mai 2022, Coarraze.

Fête de la nature Coarraze

2022-05-21 10:30:00 – 2022-05-21 14:30:00

Coarraze Pyrénées-Atlantiques Coarraze

EUR 5 5 Venez redécouvrir le Bois de Coarraze avec la commune de Coarraze et l’association Mille et une pousses. Lors de la fête de la nature, profitez d’une balade des sens et des sons…et d’un repas partagé avec Cécile la fée des sons , Florian de La bel’nature et moi-même vous accueilleront avec plaisir au lac de Sargaillousses.

Places limitées, activité sur inscription.

Venez redécouvrir le Bois de Coarraze avec la commune de Coarraze et l’association Mille et une pousses. Lors de la fête de la nature, profitez d’une balade des sens et des sons…et d’un repas partagé avec Cécile la fée des sons , Florian de La bel’nature et moi-même vous accueilleront avec plaisir au lac de Sargaillousses.

Places limitées, activité sur inscription.

+33 6 22 09 49 25

Venez redécouvrir le Bois de Coarraze avec la commune de Coarraze et l’association Mille et une pousses. Lors de la fête de la nature, profitez d’une balade des sens et des sons…et d’un repas partagé avec Cécile la fée des sons , Florian de La bel’nature et moi-même vous accueilleront avec plaisir au lac de Sargaillousses.

Places limitées, activité sur inscription.

©Milleetunepousse

Coarraze

dernière mise à jour : 2022-05-07 par