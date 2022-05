Fête de la Nature Clermont-Dessous, 22 mai 2022, Clermont-Dessous.

Fête de la Nature Clermont-Dessous

2022-05-22 – 2022-05-22

Clermont-Dessous Lot-et-Garonne Clermont-Dessous

Dans le cadre de la 16ème édition de la Fête de la Nature, une randonnée commentée vous est proposée à Puymasson, à travers les bois et prairies des collines qui surplombent la vallée de la Garonne. Un cadre bucolique et verdoyant dans lequel vous découvrirez de la faune et de la flore des coteaux. Gratuit, sur réservation.

+33 6 85 05 16 59

mairie Clermont-dessous

Clermont-Dessous

dernière mise à jour : 2022-05-12 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas