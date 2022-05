Fête de la Nature Clères Clères Catégories d’évènement: Clères

Seine-Maritime

Fête de la Nature Clères, 22 mai 2022, Clères. Fête de la Nature Clères

2022-05-22 – 2022-05-22

Clères Seine-Maritime En cette journée de la Biodiversité, des animations sont proposées pour découvrir la faune et la flore locale sur les zones annexes du parc. Au programme : Balade sophro contée : L’atelier des sens Sur inscription – à partir de 7 ans. 11h – Déambulation sophro contée dans la zone humide et le long de la rivière – 40min

14h30 – Promenade sensorielle à la découverte des bienfaits des plantes dans le jardin du Minotaure, avec dégustation d’une tisane ou d’un sirop aux plantes à la fin de la promenade – 1h

16h30 – Connexion à la nature auprès du saule et de la taverne – 40 min Réservation via l’adresse suivante : http://www.parcdecleres.net/event/fete-de-la-nature/ En cette journée de la Biodiversité, des animations sont proposées pour découvrir la faune et la flore locale sur les zones annexes du parc. Au programme : Balade sophro contée : L’atelier des sens Sur inscription – à partir de 7 ans. 11h –… +33 2 32 82 99 20 http://www.parcdecleres.net/ En cette journée de la Biodiversité, des animations sont proposées pour découvrir la faune et la flore locale sur les zones annexes du parc. Au programme : Balade sophro contée : L’atelier des sens Sur inscription – à partir de 7 ans. 11h – Déambulation sophro contée dans la zone humide et le long de la rivière – 40min

14h30 – Promenade sensorielle à la découverte des bienfaits des plantes dans le jardin du Minotaure, avec dégustation d’une tisane ou d’un sirop aux plantes à la fin de la promenade – 1h

16h30 – Connexion à la nature auprès du saule et de la taverne – 40 min Réservation via l’adresse suivante : http://www.parcdecleres.net/event/fete-de-la-nature/ Clères

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Clères, Seine-Maritime Autres Lieu Clères Adresse Ville Clères lieuville Clères Departement Seine-Maritime

Clères Clères Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cleres/

Fête de la Nature Clères 2022-05-22 was last modified: by Fête de la Nature Clères Clères 22 mai 2022 Clères seine-maritime

Clères Seine-Maritime