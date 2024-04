FÊTE DE LA NATURE CHASSE AU TRÉSOR À VÉLO PETIT PARCOURS 8 KM Saint-Brevin-les-Pins, samedi 25 mai 2024.

FÊTE DE LA NATURE CHASSE AU TRÉSOR À VÉLO PETIT PARCOURS 8 KM Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Enfants intrépides, vous avez grandi sur les mers à bord de navires de pêcheurs aguerris. Aujourd’hui, vous jetez l’ancre à Saint-Brevin-les-Pins, selon une vieille carte au trésor de vos ancêtres.

Plages, dunes boisées, jardins, zones humides… la commune possède des richesses innombrables de biodiversité. Où vous mènera votre quête pour découvrir votre véritable origine ? Un moment festif à la clé !

Enfourchez votre vélo et c’est parti pour une promenade familiale et ludique à vélo pour découvrir d’incroyables sites qui visent à transformer l’espace public en jardin potager gratuit.

Un circuit à vélo accessible aux familles avec 2 options (version courte 8 km ou version longue 13 km) à sélectionner lors de l’inscription

Distribution d’un carnet de route à thème Héros Grandeur Nature

Découverte de lieux de nature sur la commune

Etapes avec énigmes

Parcours organisé et accompagné par une super équipe de l’ACLEJ et des Incroyables Comestibles Brévinois.

Arrivée finale festive avec pique-nique sur site (à prévoir). Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de se joindre à l’équipage pour le pique-nique à partager vers 12h30 au parc du Pointeau.

Équipement à prévoir votre vélo, casque et gilet de sécurité ; gourde et pique-nique 0 déchet dans la mesure du possible.

Gratuit, sur réservation.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 09:00:00

fin : 2024-05-25 12:30:00

Lieu communiqué à l’inscription

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire ot@tourisme-saint-brevin.fr

L’événement FÊTE DE LA NATURE CHASSE AU TRÉSOR À VÉLO PETIT PARCOURS 8 KM Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2024-04-09 par eSPRIT Pays de la Loire