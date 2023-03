Fête de la Nature Chamole Chamole Catégories d’Évènement: Chamole

Jura

Fête de la Nature, 3 juin 2023, Chamole Chamole. Fête de la Nature Chamole Jura

2023-06-03 – 2023-06-04 Chamole

Jura Chamole EUR Nettoyage et biodiversité SAMEDI

-10h à 12h: Nettoyage des déchets dans la réserve naturelle Régionale et de la commune. Repas tiré du sac. -14h à 18h: Construire une chauve-souris – atelier enfants

Construisez une chauve-souris en papier rigide décoré. Présence d’un stand sur les chauves-souris (exposition, livrets, jeu). Lieu :salle des fêtes de Chamole -20h30: Conférence-animation sur les chauves-souris

Après une présentation de l’écologie et des mœurs des chauves-souris sur forme de conférence d’une heure, une balade acoustique crépusculaire vous permettra d’écouter à l’aide de détecteurs ces petits mammifères volants. Lieu : salle des fêtes de Chamole, puis balade sur la commune de Chamole DIMANCHE

15h30: Projection du film « Le retour fragile du lynx » suivie d’un temps de partage

Où en est le lynx ? Dans l’imaginaire collectif, le lynx symbolise la vie sauvage. S’il fascine de nombreux passionnés, il a aussi ses détracteurs. Et même quelques ennemis. A l’heure où le retour des grands prédateurs fait toujours débat, quel bilan dresser 50 ans après la réintroduction de ce grand chat dans nos forêts ? Pour le savoir, partons enquêter sur le terrain à la rencontre de biologistes, vétérinaires, chasseurs ou forestiers. Leurs témoignages nous permettront de mieux cerner la situation toujours fragile d’un félin indispensable à l’équilibre de notre écosystème.

Réalisateur: Laurent Geslin est un photographe naturaliste de réputation internationale. Depuis plus de dix ans, il observe et met en images le lynx boréal dans la chaîne jurassienne. Ce documentaire est un complément au long métrage LYNX, son premier film pour le cinéma. TOUS LE WEEK-END

Exposition sur les actions biodiversités mise en œuvre sur la commune de Chamole (Plusieurs thèmes : chauves-souris, spéléologie, lynx, faune sauvage, coléoptère, grands prédateurs, portraits d’oiseaux, art animalier, cabinet de curiosité, photographies, …).

Présence du sculpteur animalier, Dominique Sinibaldi.

Lieux : à la chapelle Saint-Jacques-le-Majeur et à la salle des fêtes rnr@cpepesc.org Chamole

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Chamole, Jura Autres Lieu Chamole Adresse Chamole Jura Ville Chamole Chamole Departement Jura Lieu Ville Chamole

Chamole Chamole Chamole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chamole chamole/

Fête de la Nature 2023-06-03 was last modified: by Fête de la Nature Chamole 3 juin 2023 Chamole Chamole Jura Jura

Chamole Chamole Jura