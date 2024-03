Fête de la nature Castelnau-Magnoac, samedi 25 mai 2024.

Fête de la nature Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Au Lac du Magnoac, avec la MNE 65.

STANDS

Faune aquatique et métamorphoses A partir d’observations à la loupe, découverte de l’histoire des métamorphoses de la libellule et de la grenouille. Le changement de la larve à l’insecte, la mue. L’importance des zones humides pour ces incroyables êtres vivants.

Plastique et pollution de l’eau A partir d’un kit d’échantillons de pollutions plastiques en mer, de bâches d’exposition, de jeux et de quiz, cette animation permet de comprendre les conséquences des microplastiques sur la biodiversité. Elle apporte de nombreuses connaissances.

sur la pollution en mer, puis les participants remontent à la source afin de trouver des solutions pour agir.

BALADE La faune aquatique d’une zone humide Plutôt axé familles/enfants. A partir d’une pêche à l’épuisette aux abords de la zone humide du Lac du Magnoac, découverte et identification des petites bêtes de l’eau. Utilisation de clés de détermination et de loupes.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-05-25 17:00:00

CASTELNAU-MAGNOAC

Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie

L’événement Fête de la nature Castelnau-Magnoac a été mis à jour le 2024-03-15 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65