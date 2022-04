Fête de la nature – CAF Buëch Dévoluy Rabou Rabou Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Rabou Hautes-Alpes Rabou Le Club Alpin Français Buëch Dévoluy organise pour sa deuxième édition la fête de la nature le 7 et 8 mail 2022.

Des randonnées sont proposées afin de faire découvrir la faune et la flore et de sensibiliser à la préservation des espèces.

