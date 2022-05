Fête de la nature Bretoncelles, 18 mai 2022, Bretoncelles.

2022-05-18 – 2022-05-22

Bretoncelles Orne

Fête de la nature sous le signe de la mare. Mercredi 18 mai de 15h à 17h : atelier créatif à l’Espace Abbé Fret. Samedi 21 mai : n- de 10h à 12h : atelier origami des animaux de la mare à l’Espace Abbé Fret n- à 18h30 : table ronde sur le thème de la mare à l’Espace Abbé Fret. Dimanche 22 mai à 15h : balade nature commentée par l’association Bretoncelles Patrimoine et Nature ainsi que Thomas Tissier et animée par Frédéric Prieur, conteuse. Pratique : à l’Espace Naturel Sensible, rendez-vous sur le parking de la piscine.

+33 2 37 37 23 27

