2022-05-21 – 2022-05-22

Boisset-et-Gaujac Gard

La Fête de la Nature, c’est cinq jours d’animations gratuites pour permettre à tous les publics d’être au contact de la nature et de profiter de ses bienfaits.En 2022, la 16e édition, du 18 au 22 mai, fait abstraction d’une thématique centrale aux profits de plusieurs axes programmatiques. Plusieurs programmations composent le programme comme par exemple la célébration des 40 ans du réseaux des réserves naturelles, des invitations à vivre l’expérience du monde nocturne, à participer à un Atlas de la biodiversité communale, à visiter le jardin des ses voisins, contribuer à un inventaire des espèces, mieux connaître la nature en ville…La municipalité de Boisset et Gaujac a décidé de célébrer cette année la biodiversité en général et plus particulièrement nos ouvrières de la biodiversité : Les abeilles !Au programme, diverses activités sur la thématique des abeilles et de la biodiversité. A travers une randonnée photographique de notre campagne, venez découvrir la flore et la faune présentes dans nos campagnes, et participez à un troc aux plantes (succès provoqué l’an dernier) sur la place du marché des étaliers.Samedi 21 Mai : – De 09h00 à 12h00 , nous vous proposons une randonnée-promenade nature ayant pour thème l’observation de la faune et de la flore en campagne. Le parcours fait 7km et est accessible à tou-te-s.Le rendez-vous est fixé au parking de la bibliothèque municipale, montée des écoles- Dans le même temps, de 09h00 à 11h00 , un temps de troc de plants et graines sera organisé sur la place du marché, rendez-vous pour un échange gratuits de plantes et de graines.Dimanche 22 Mai : – De 09h00 à 12h00, vous pourrez découvrir une maquette interactive sur les risques d’inondation, en mairie, salle du conseil municipal (tout public)*Infos pratiques:- Rendez-vous les samedi et dimanche 21 et 22 Mai 2022- Où? : Divers lieux à Boisset et Gaujac- Quand ? : De 9h00 à 12h00 les deux jours- Tarif(s) : Gratuit- Réservations obligatoires pour les balades- Informations complémentaires et réservations auprès de la mairie de Boisset et Gaujac, par téléphone au 04 66 61 82 46

communication.mairie@orange.fr +33 4 66 61 82 46

