FÊTE DE LA NATURE : BIODIVERSITÉ ET ALIMENTATION : VISITE ET CAUSERIE Frossay

Biodiversité et alimentation : visite et causerie

Rencontre et visite de la ferme avec D.Grandjouan, paysan boulanger passioné, produisant des pains et baguettes au levain. L’occasion de découvrir comment nos modes de production et de consommation représentent des leviers de préservation de la biodiversité.

Pour parcourir toutes les étapes de la filière alimentaire : préparation collective et dégustation de tartinables avec Jean Marie Garnier, cuisinier partenaire de Campus Fertile.

Gratuit, sur réservation obligatoire .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 10:00:00

fin : 2024-05-24 13:00:00

Lieu communiqué à la réservation

Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire ot@tourisme-saint-brevin.fr

