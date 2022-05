FETE DE LA NATURE Bessan Bessan Catégories d’évènement: Bessan

Bessan Hérault Bessan FETE DE LA NATURE 2022 : LES FRICHES SONT RICHES ! A BESSAN A partir de 17h – La première partie aura lieu à la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville de Bessan afin de présenter la démarche Natura 2000, le projet, les espèces phares et les interlocuteurs. Suite à quoi départ à 18h en covoiturage sur le site où à l’issue de la boucle de promenade rencontre du Berger et son troupeau. Le parcours se fera sur chemin de campagne, la distance totale est de 3km, donc éviter les moins de 6 ans peut-être. Baskets ou chaussures de marche, impérative, pas besoin de bottes. Prévoir jumelles pour ceux qui en disposent, sinon les organisateurs en fourniront. De l’anti-moustique peut-être utile. Favoriser autant que possible le covoiturage Le verre de l’amitié sera proposé à la fin pour terminer les échanges en toute convivialité au côté du Berger. Réservation obligatoire: 04 67 98 36 40

Office de tourisme Cap d’Agde Méditerranée

