Plougasnou Finistère Dans le cadre de la Fête de la nature : La jolie verte avec Déch’ART Thomas et Roxan de Déch’ART vous proposent une balade pour s’émerveiller ensemble des jolis paysages et joindre l’utile à l’agréable, en ramassant les déchets rencontrés sur le chemin. Lieu de rdv : salle Omnisports de Plougasnou

Horaires : 14H-16H

Tout public-famille

25 personnes

