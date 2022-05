Fête de la Nature : Balade ornithologique Saint-Rémy-de-Provence, 22 mai 2022, Saint-Rémy-de-Provence.

Fête de la Nature : Balade ornithologique Maison du Parc naturel régional des Alpilles 2 Boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence

2022-05-22 11:00:00 11:00:00 – 2022-05-22 15:00:00 15:00:00 Maison du Parc naturel régional des Alpilles 2 Boulevard Marceau

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône Saint-Rémy-de-Provence

Aigles, vautours et autres circaètes affectionnent particulièrement les Alpilles. En pénétrant dans leur royaume des plus protégé, il est sûr qu’ils nous repèreront. Faisons-nous discret et respectueux pour tenter de les observer.



Réservation obligatoire.

Pour la Fête de la Nature, la Maison du Parc Naturel Régional des Alpilles organise sa sortie “Balade ornithologique : sous l’œil des grands rapaces” le dimanche 22 mai !

+33 4 90 90 44 00 http://parc-alpilles.fr/

Aigles, vautours et autres circaètes affectionnent particulièrement les Alpilles. En pénétrant dans leur royaume des plus protégé, il est sûr qu’ils nous repèreront. Faisons-nous discret et respectueux pour tenter de les observer.



Réservation obligatoire.

Maison du Parc naturel régional des Alpilles 2 Boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence

dernière mise à jour : 2022-05-04 par