Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne Le Mas-d’Agenais EUR Balade naturaliste en forêt du Mas d’Agenais.

– De 9h à 12h.

– Reconnaître les essences forestières.

– Différencier les feuilles, les écorces et comprendre cet écosystème complexe qu’est la forêt.

– Prévoir chaussures de marche et sac à dos (eau).

– RDV au Parking Route de la forêt sur D260.

– Sur réservation. Fête de la Nature à la Réserve Naturelle de la Mazière.

Balade naturaliste en forêt du Mas d’Agenais. +33 5 53 88 02 57 Balade naturaliste en forêt du Mas d’Agenais.

