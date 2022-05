Fête de la nature – Balade contée

2022-06-04 – 2022-06-04 Des femmes d’ici

Balade contée en compagnie de Camille Rousselle Une invitation à suivre les chemins empruntés par des femmes de courage, riches d’expériences de vie, des femmes d’ici… Une balade familiale pour connaître des histoires étonnantes ! Cette petite boucle vous fera parcourir les ruelles de l’ancienne cité médiévale. Départ de la cour du Presbytère (face à la mairie)

Balade proposée par le groupe Egalité de Montfort Communauté. Des femmes d’ici

