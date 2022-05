Fête de la Nature : Balade commentée en forêt de Cerisy Montfiquet Montfiquet Catégories d’évènement: Calvados

Cette animation de 2 heures environ a lieu également dans le cadre de la fête de la nature et des journées porte ouvertes des réserves naturelles nationales de France. L'Office national des forêts vous accueille en forêt domaniale de Cerisy, classée Réserve naturelle nationale, pour une visite guidée. Un forestier vous fera découvrir les richesses de cette forêt, notamment le carabe doré aux reflets cuivrés, une espèce n'existant nulle part ailleurs au monde. Tenue adaptée à la marche conseillée

