Fête de la Nature Auxerre, 21 mai 2022, Auxerre.

Fête de la Nature Parc Naturel Urbain des Piedalloues 1 Boulevard des Pyrénées Auxerre

2022-05-21 – 2022-05-21 Parc Naturel Urbain des Piedalloues 1 Boulevard des Pyrénées

Auxerre Yonne

EUR Tout un programme autour du développement durable et local, de la biodiversité et du zéro déchet. Le matin vous pourrez participer à un des ateliers menés par les animateurs sur inscription préalable. L’après-midi est pour le grand public avec des animations, des stands et un marché de producteurs / créateurs locaux.

+33 3 86 72 48 87

