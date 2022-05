Fête de la Nature aux Amandiers, 18 mai 2022, .

Fête de la Nature aux Amandiers

2022-05-18 16:30:00 – 2022-05-18 18:30:00

La Fête de la Nature est l’occasion pour tous de célébrer la nature, en prenant le temps d’en découvrir ou redécouvrir les richesses et de partager un moment ensemble dans des lieux de nature proches de chez soi.

Dans notre éco-lieu pédagogique associatif vous y trouverez une maison normande des années 1850 entourée d’un jardin de 6200m2 où s’entremêlent un potager au naturel, une prairie pour les animaux, une zone arborée, une zone marécageuse et un cours d’eau.

La zone humide est laissée sauvage pour la biodiversité. Ce petit marais de presque 1000m2 se situe entre la rivière et notre potager.

Ici nous sommes adeptes de l’éco pâturage, parce que nous aimons les animaux mais aussi pour participer à la diminution de la pollution sonore et de l’impact environnemental : nos boucs toys cohabitent joyeusement, et seront rejoint fin mai par 2 agneaux de ouessant . Nous avons choisi ces deux races naines pour un soucis de hauteurs de clôtures. Et nous avons bien sûr des poules qui ont aussi leur rôle à jouer. Ici les animaux sont libres d’aller où ils souhaitent. Nous n’utilisons des outils mécaniques qu’exceptionnellement.

Au milieu de tout ça, nous avons un potager naturel, entouré d’une clôture en bois de récupération. Tout se recycle ! Notre serre dôme est fabriquée avec des manches à balais et notre poulailler avec un ancien parquets.

Dans ce potager pas d’utilisation d’engrais ou d’insecticide, nous associons les plantes les unes aux autres pour que tout se développe naturellement. Nous avons des composteurs, récupérons les tontes et tailles de haie pour les broyer et recouvrir le sol. Nous avons même récupéré le crottin des juments venues une quinzaine de jour pour notre premier éco pâturage express, au moment de notre emménagement.

Autre point important, nous n’arrosons pas ! Passé le jour du semis où nous apportons de l’eau à la graine, nous la laissons ensuite se développer au rythme de la météo et non au rythme de l’humain. Un jardin autonome et résiliant est primordial.

Des hôtels et nichoirs sont disposés pour les insectes, oiseaux, hérissons, et très prochainement pour les chauves-souris.

Nous sommes heureux d’avoir déjà mis en place ces petites choses en si peu de temps. Nous avons encore à faire mais chaque petit geste compte. Et nous en sommes déjà récompensés : une faune et une flore importante, de nombreux légumes, le plaisir de s’y balader quotidiennement et de partager ce bonheur avec d’autres.

