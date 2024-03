FETE DE LA NATURE Aurignac, mercredi 22 mai 2024.

FETE DE LA NATURE Aurignac Haute-Garonne

Cinq jours tournés vers la nature Exposition, balades dans la cité médiévale, randonnées pour découvrir la faune et la flore …

La Fête de la Nature, c’est cinq jours de manifestations gratuites pour permettre à tous les publics de vivre une expérience de la nature à son contact. Et c’est tous les ans, au mois de mai !Cette année, le thème sera « Ma petite ville, un écrin de nature, un nid, accueillant pour tous »

Exposition participative où chacun peut être l’artiste. Laissez la nature vous inspirer !

L’exposition est libre et accessible en continu et le circuit forme une boucle.

Pour démarrer la visite, rdv au parking du musée de l’Aurignacien. Toutes les œuvres sont étendues à des cordes à linges sur un circuit dans le village permettant de découvrir la cité médiévale mais aussi de traverser un sous bois le long du ruisseau de Rhode, sur les pas de nos ancêtres les Aurignaciens.

Le dimanche, à l’occasion de cet évènement national, le musée de l’Aurignacien vous propose de célébrer la nature et de participer à une balade sur les sentiers d’Aurignac. Les visiteurs partiront à la découverte de la faune et de la flore actuelle et celle du Paléolithique. En partenariat avec Laurent Baraquin, animateur nature. l’Entrée au musée est libre mais la réservation conseillée pour la randonnée. .

Début : 2024-05-22

fin : 2024-05-26

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie culturepatrimoine@aurignac.fr

