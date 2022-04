Fête de la Nature Aubagne, 22 mai 2022, Aubagne.

Fête de la Nature Parc Jean Moulin 713 avenue du 21 Août 1944 Aubagne

2022-05-22 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-22 18:00:00 18:00:00 Parc Jean Moulin 713 avenue du 21 Août 1944

Aubagne Bouches-du-Rhône Aubagne

Au programme, stands et animations qui permettront de familiariser petits et grands aux mille et un trésors dont regorge notre belle planète.

Les abeilles, les fonds marins et les papillons n’auront plus de secrets pour vous grâce aux stands d’explications et d’animations qui seront sur place.

Biodiversité

Sport nature

Transition énergétique

Permaculture

Mobilité douce

Développement durable

Économie circulaire

Balades découvertes

Animation musicale

Fresque du climat

Cette manifestation a pour objectif de développer différents sujets autour de la nature, de sensibiliser les citoyens à sa protection.

dernière mise à jour : 2022-04-22 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile Provence Tourisme / Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’ÉtoileProvence Tourisme / Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile