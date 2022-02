Fête de la nature au Zoo Asson Asson Catégories d’évènement: Asson

Pyrénées-Atlantiques

Fête de la nature au Zoo Asson, 28 mai 2022, Asson. Fête de la nature au Zoo Zoo d’Asson 6 Chemin de Brouquet Asson

2022-05-28 – 2022-05-28 Zoo d’Asson 6 Chemin de Brouquet

Asson Pyrénées-Atlantiques Asson 0 0 EUR A l’occasion de la fête de la nature, le Zoo d’Asson organise une après-midi avec des jeux et des cadeaux. Venez nombreux découvrir le biodiversité auprès des animaux du monde entier.

Seules les animations sont gratuites, les entrées restent payantes. Animations accessibles aux visiteurs du parc. A l’occasion de la fête de la nature, le Zoo d’Asson organise une après-midi avec des jeux et des cadeaux. Venez nombreux découvrir le biodiversité auprès des animaux du monde entier.

Seules les animations sont gratuites, les entrées restent payantes. Animations accessibles aux visiteurs du parc. +33 5 59 71 03 34 A l’occasion de la fête de la nature, le Zoo d’Asson organise une après-midi avec des jeux et des cadeaux. Venez nombreux découvrir le biodiversité auprès des animaux du monde entier.

Seules les animations sont gratuites, les entrées restent payantes. Animations accessibles aux visiteurs du parc. Zoo d’Asson 6 Chemin de Brouquet Asson

dernière mise à jour : 2022-01-29 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

Détails Catégories d’évènement: Asson, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Asson Adresse Zoo d'Asson 6 Chemin de Brouquet Ville Asson lieuville Zoo d'Asson 6 Chemin de Brouquet Asson Departement Pyrénées-Atlantiques

Asson Asson Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/asson/

Fête de la nature au Zoo Asson 2022-05-28 was last modified: by Fête de la nature au Zoo Asson Asson 28 mai 2022 Asson Pyrénées-Atlantiques

Asson Pyrénées-Atlantiques