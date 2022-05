FETE DE LA NATURE : Au fil de l’eau, la nature à ma porte ! – La balade nature à 2 voix Rochechouart Rochechouart Catégories d’évènement: Haute-Vienne

FETE DE LA NATURE : Au fil de l'eau, la nature à ma porte ! – La balade nature à 2 voix
Rochechouart
2022-05-21 15:00:00 – 17:00:00

De 15h00 à 17h00. Point de RDV : Maison de la Réserve – Espace Météorite Paul Pellas – 16, rue Jean Parvy – 87600 Rochechouart. GRATUIT. Ouvert à tous. 

Du 18 au 20 mai : Maison de la Réserve – Espace Météorite Paul Pellas, 16 rue Jean Parvy à Rochechouart : entrée au tarif unique de 2,10 € à l'exposition permanente, et le 22 mai : entrée gratuite à l'exposition permanente de l'Epace Météorite. 

La Réserve Naturelle Nationale de l'astroblème de Rochechouart-Chassenon, en partenariat avec le Syndicat d'Aménagement du Bassin de la Vienne propose une sortie dans le cadre de l'édition 2022 de la Fête de la nature. Les participants pourront découvrir, grâce à deux accompagnatrices, les curiosités géologiques et botaniques du site. Ils découvriront également l'impactite grâce au patrimoine bâti et à quelques affleurements naturels, ainsi que les richesses naturelles de ces affleurements et des zones humides des bords de la Graine. 

En partant de l'espace Météorite de Rochechouart, nous ferons une balade commentée de 2-3 kilomètres sur le sentier de la Réserve Naturelle Nationale de l'Astroblème de Rochechouart-Chassenon. 

Des observations avec un aquascope, une réalisation éphémère 100 % naturelle au fil de l'eau, des histoires et des discussions, bref, venez découvrir la nature à votre porte de mille et une façons.

