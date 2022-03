Fête de la Nature au domaine de la Palissade Arles, 21 mai 2022, Arles.

Le samedi 21 mai 2022, de 10hà 12h, vous serez accompagnés par un guide naturaliste.

La flore et la faune printanières de l’embouchure du Rhône : entre migration tardive et nidification pour les oiseaux, croissance et floraison pour les plantes, le printemps est une période de grande activité dans la nature.

Visite gratuite, pour tout public – sur réservation au 04.42.86.81.28 / palissade@parc-camargue.fr

A l’occasion de la Fête de la Nature, édition 2022, le Domaine de la Palissade vous accueille pour une visite guidée sur ce site naturel camarguais.

palissade@parc-camargue.fr +33 4 42 86 81 28 https://www.palissade.fr/

