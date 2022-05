FÊTE DE LA NATURE AU CHÂTEAU DE LA TOURLANDRY Chemillé-en-Anjou, 21 mai 2022, Chemillé-en-Anjou.

FÊTE DE LA NATURE AU CHÂTEAU DE LA TOURLANDRY LA TOURLANDRY Allée de Maillé Chemillé-en-Anjou

2022-05-21 – 2022-05-22 LA TOURLANDRY Allée de Maillé

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

L’Histoire des sciences du végétal et l’écologie sont à l’honneur au Château. Un parcours sur l’histoire de la biodiversité du 19ème siècle à nos jours ! Tout au long de votre visite, prenez le temps de lire les différents panneaux explicatifs sur le développement du végétal, la respiration d’une plante ou encore l’histoire de l’Ecologie. Vous pourrez également rencontrer des acteurs locaux de la filière du végétal qui vous décriront les bienfaits des végétaux et des micro-organismes qu’ils utilisent pour préparer de bons produits du territoire. Une Visite Guidée des extérieures du château sera possible pour découvrir de manière plus active les jardins, les arbres remarquables du futur Permaparc : un nouvel espace pour découvrir une autre façon de produire sans produits phytosanitaires et en économisant les ressources, y compris humaines. Profitez des parcs et jardins du château de la Tourlandry de 14h00 à 18h00 le samedi 21 et dimanche 22 mai. Pour les visites guidées comptez environ 1h de déambulation en extérieur. L’entrée est gratuite, visite libre du parc, stands tenus par des acteurs locaux de la filière du végétal.

Découvrez l’histoire des sciences naturelles dans les parcs et jardins de la Tourlandry.

reception@chateaudelatourlandry.fr +33 6 49 56 80 13 http://chateaudelatourlandry.fr/

