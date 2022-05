Fête de la Nature : Atelier fresque du climat, 22 mai 2022, .

Fête de la Nature : Atelier fresque du climat

2022-05-22 10:00:00 – 2022-05-22 13:00:00

A l’occasion de la fête de la nature, l’association Château et Fabriques de Buzet accueille un évènement « Fresque du Climat ».

Venez participer à un atelier scientifique, collaboratif et créatif, de sensibilisation au changement climatique au cœur du parc du Château de Buzet. Il permet en peu de temps de découvrir le fonctionnement du climat ainsi que les causes et conséquences de son dérèglement.

A l’occasion de la fête de la nature, l’association Château et Fabriques de Buzet accueille un évènement « Fresque du Climat ».

Venez participer à un atelier scientifique, collaboratif et créatif, de sensibilisation au changement climatique au cœur du parc du Château de Buzet. Il permet en peu de temps de découvrir le fonctionnement du climat ainsi que les causes et conséquences de son dérèglement.

A l’occasion de la fête de la nature, l’association Château et Fabriques de Buzet accueille un évènement « Fresque du Climat ».

Venez participer à un atelier scientifique, collaboratif et créatif, de sensibilisation au changement climatique au cœur du parc du Château de Buzet. Il permet en peu de temps de découvrir le fonctionnement du climat ainsi que les causes et conséquences de son dérèglement.

Château & Fabriques de Buzet

dernière mise à jour : 2022-05-02 par