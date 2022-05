FETE DE LA NATURE : Atelier de découverte de la nature pour nos enfants Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Catégories d’évènement: Haute-Loire

Monistrol-sur-Loire

FETE DE LA NATURE : Atelier de découverte de la nature pour nos enfants Monistrol-sur-Loire, 21 mai 2022, Monistrol-sur-Loire. FETE DE LA NATURE : Atelier de découverte de la nature pour nos enfants Monistrol-sur-Loire

2022-05-21 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-21 17:30:00 17:30:00

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire 14h30 – 17h30 : Atelier de découverte de la nature pour nos enfants de 4 à 15 ans : familiarisation de la faune de nos rivières, le long du Piat à Monistrol-sur-Loire. Groupe en fonction des âges, parents accompagnateurs. +33 4 71 66 03 14 https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/ Monistrol-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Monistrol-sur-Loire Autres Lieu Monistrol-sur-Loire Adresse Ville Monistrol-sur-Loire lieuville Monistrol-sur-Loire Departement Haute-Loire

FETE DE LA NATURE : Atelier de découverte de la nature pour nos enfants Monistrol-sur-Loire 2022-05-21 was last modified: by FETE DE LA NATURE : Atelier de découverte de la nature pour nos enfants Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire 21 mai 2022 Haute-Loire Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire